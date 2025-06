Calciomercato Brahim Diaz torna in Serie A | lo manda Alonso

Gli appassionati di calcio sono in fermento: Brahim Diaz, tra i talenti più acclamati del Real Madrid, potrebbe tornare in Serie A grazie a una mossa a sorpresa di Xabi Alonso. La decisione finale spetterà all’allenatore spagnolo, che sta valutando se concedergli una nuova chance o lasciarlo partire. Saranno giorni intensi per il futuro di un giocatore che desidera riaffermarsi ai vertici del calcio europeo e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Brahim Diaz ha intenzione di lasciare anche il Real Madrid: l’ultima parola spetterà a Xabi Alonso. Ecco la mossa a sorpresa per il futuro in Serie A Un momento decisivo per continuare ad essere protagonista nel calcio che conta. Il talentuoso trequartista spagnolo dovrà prendere la miglior decisione per il futuro: il Real Madrid potrebbe già salutarlo in estate, ma dipenderà dalla decisione dell’allenatore Alonso. Saranno giorni intensi per puntare in alto con un nuovo affare suggestivo in Serie A: ecco i dettagli della futura operazione. Calciomercato, Brahim torna in Serie A: lo manda Alonso – Lapresse – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it