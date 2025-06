Calciomercato Bologna il Fenerbahce vuole Orsolini! Mourinho ci prova per l’esterno italiano dei rossoblù

Il calciomercato del Bologna si infiamma: il Fenerbahçe si prepara a sfidare l'Italia per Riccardo Orsolini, uno degli esterni più promettenti dei rossoblù. Con Mourinho alla guida, il club turco sembra deciso a mettere sul piatto un’offerta allettante per portarlo in Turchia. La sua situazione al Bologna potrebbe dunque evolversi rapidamente, lasciando i tifosi italiani con il fiato sospeso e un futuro da scrivere.

Il Fenerbahce guarda con attenzione alla Serie A, e tra i nomi finiti sul taccuino del club turco spicca quello di Riccardo Orsolini. Secondo quanto riportato da Fanatik, la recente conferma di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce ha acceso i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, il Fenerbahce vuole Orsolini! Mourinho ci prova per l’esterno italiano dei rossoblù

In questa notizia si parla di: fenerbahce - orsolini - calciomercato - bologna

Il Fenerbahce ha messo nel mirino Riccardo Orsolini, ma il Bologna ha risposto con un no categorico #Calciomercato #transfers https://calciobologna.it/2025/06/14/orsolini-lista-fenerbahce-mourinho-no-secco-bologna-mercato/… Vai su X

Interesse del Bologna per Ezzalzouli Altri due club di Serie A sul marocchino Vai su Facebook

DAZN - Accomando: Orsolini nel mirino del Fenerbahce, no secco del Bologna; Orsolini wanted by Mourinho for Fenerbahce; Dzeko vuole il Bologna: con i rossoblù può raggiungere un traguardo speciale.

DAZN - Accomando: "Orsolini nel mirino del Fenerbahce, no secco del Bologna"

Segnala napolimagazine.com: Orazio Accomando, giornalista di DAZN, scrive su X: "Orsolini è uno dei primi nomi sulla lista di Josè Mourinho per rinforzare il Fenerbahce.