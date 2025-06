Calciomercato Bologna Calabria e Pobega potrebbero tornare al Milan! Si allontanano i riscatti Le motivazioni

Nel cuore del calciomercato, Bologna e Milan intrecciano un delicato gioco di opportunità e strategie. Calabria e Pobega, protagonisti in Emilia, potrebbero tornare a vestire la maglia rossonera, ma le motivazioni dietro questa scelta sono complesse e portano a un rallentamento nelle trattative. Riusciranno i due talenti a riconquistare il loro posto al Milan? Il futuro è ancora tutto da scrivere.

