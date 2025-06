Calciomercato Ancona | trattative e nuovi acquisti in vista della stagione

L'Ancona si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, tra trattative calde, nuovi acquisti e importanti decisioni societarie. La trasformazione in società di capitali, il meeting con Top Five Management e le scadenze imminenti sugli stipendi segnano una fase cruciale. Con il countdown avviato, i tifosi attendono con trepidazione l’annuncio che potrebbe ormai essere alle porte, promettendo un futuro ricco di novità e rinascita.

Calciomercato, trasformazione in società di capitali, call fissata per lunedì con la Top Five Management per capire i reali interessi a subentrare, e poi ancora stipendi che verranno pagati ai tesserati entro il 20 giugno, liberatorie dai rispettivi calciatori e iscrizione al prossimo campionato. Sembra questa la road-map per l’immediato futuro dell’ Ancona che, già i primi giorni della prossima settimana, potrebbe essere pronta per ufficializzare i primi acquisti in vista della nuova stagione. Dopo l’ufficializzazione dei giorni scorsi del nuovo mister Agenore Maurizi e del dt Gaetano Iossa, infatti, il primo tassello della nuova squadra potrebbe essere Andrea Bianchimano, attaccante ventinovenne proveniente dalla Fermana, che nelle ultime tre stagioni di C l’Ancona ha trovato come avversario con la maglia della Viterbese, della Lucchese e dell’Olbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calciomercato Ancona: trattative e nuovi acquisti in vista della stagione

In questa notizia si parla di: calciomercato - ancona - acquisti - vista

"Il Milan ha fatto delle scelte logiche, Tare è un uomo di calcio con una carriera che parla da sola. Darà una grande mano da tanti punti di vista. Siamo all'inizio di un mercato in evoluzione, ma già la capacità di prendere un allenatore che stava diventando app Vai su Facebook

Calciomercato Ancona: trattative e nuovi acquisti in vista della stagione; Vigor: Scelte Cruciali per i Portieri e Nuovi Acquisti in Vista; Calciomercato Genoa, i piani per acquisti e cessioni.

Calciomercato Ancona: trattative e nuovi acquisti in vista della stagione - L'Ancona pianifica il futuro tra nuovi acquisti e incontri con Top Five Management. Come scrive ilrestodelcarlino.it