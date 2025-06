Calciomercato 2025 | Alessandro Calanca passa alla Cittadella dal Carpi

L’estate 2025 si apre con una notizia che scuote il calciomercato: Alessandro Calanca, pilastro del Carpi e capitano per quattro stagioni, vola alla Cittadella. Un acquisto di grande rilevanza che rafforza una difesa già di alto livello e accende l’entusiasmo dei tifosi. La mossa segna un momento cruciale per la squadra veneta, pronta a puntare in alto. Ma quali saranno gli effetti di questa scelta sul campionato?

La bomba del mercato estivo 2025 deflagra un torrido mattino di metà giugno. La Cittadella ha chiuso il primo colpo ed è grosso: Alessandro Calanca, capitano negli ultimi 4 anni del Carpi (131 gare, 12 gol e 4 assist), ha detto di sì alla Cittadella che così mette la ciliegina in una difesa già di grande spessore. Il difensore '96 di Campogalliano viene da 24 gare in C e ha sposato il progetto dopo aver capito che probabilmente il Carpi, con cui era in scadenza, non aveva così fretta di proporre un rinnovo. In Eccellenza il Formigine saluta fra i pali Matteo Rossi, l'ex Carpi e Reggiana che sarà il nuovo numero uno del Fabbrico, da valutare anche il futuro dell'attaccante 2003 Riccardo Barbieri.

