Calcio storico seconda semifinale | orari e dove vederla in tv

Se siete appassionati di tradizione e adrenalina, non potete perdervi la seconda semifinale del Calcio Storico Fiorentino 2025, in programma oggi a Firenze. La sfida tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni infiammerà Piazza Santa Croce: scopri gli orari e come seguirla in TV, un evento che unisce storia, passione e spettacolo. Prepariamoci a vivere un’altra giornata indimenticabile di questa antica tradizione!

Firenze, 15 giugno 2025 ‚ÄstDopo la furia dei Rossi di¬†Santa Maria Novella, che vincono¬†la prima semifinale del Calcio storico fiorentino 2025 battendo gli Azzurri di Santa Croce 16 e mezzo a 6, oggi domenica 15 giugno √® il giorno della seconda semifinale che vede schierati in una infuocata Piazza Santa Croce i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni.¬† A che ora la seconda semifinale. Come da tradizione, che viene ripetuta oggi in occasione¬†della seconda semifinale, la sfida inizia alle 18. Ma la cerimonia parte molto prima, alle 16, con l‚Äôapertura del corteo storico¬†della Repubblica fiorentina che parte da Piazza Santa Maria Novella, attraversa il centro storico e arriva direttamente in Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Calcio storico, seconda semifinale: orari e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: calcio - storico - semifinale - seconda

Lutto nel calcio italiano: addio a Enzo Ferrari, storico allenatore dell'Ascoli - Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Enzo Ferrari, storico allenatore veneto, deceduto a 82 anni.

Calcio Storico Fiorentino: i biglietti del Torneo, solo per le partite del 14 e del 15 Giugno, potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: ? I biglietti sono in vendita da oggi, venerdì 6 giugno, esclusivamente online sul sito www.ticketone.it costo b Vai su Facebook

Calcio storico, seconda semifinale: orari e dove vederla in tv; Calcio Storico Fiorentino 2025: il programma; CALCIO STORICO: HIGHLIGHTS DELLA PRIMA SEMIFINALE AZZURRI ROSSI.

Calcio storico, Rossi battono Azzurri 16,5-6 in prima semifinale - I Rossi di Santa Maria Novella hanno battuto per 16 cacce e mezzo gli Azzurri di Santa Croce nella prima semifinale del Calcio storico fiorentino 2025 disputata questo pomeriggio. Da msn.com