Calcio storico la diretta sella seconda semifinale | bianchi contro verdi in piazza

si deciderà quale squadra accederà alla finale di calcio storico, un evento che unisce tradizione, passione e spettacolo sotto gli sguardi incantati di tifosi e vip. Restate con noi per vivere in diretta questa emozionante sfida tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni, protagonisti di una tradizione secolare che anima il cuore di Firenze.

Firenze, 15 giugno 2025 – Calcio storico, ecco la diretta della seconda semifinale, quella tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. E’ il secondo atto del torneo 2025, dopo la prima semifinale, quella giocata sabato 14 giugno, che ha vinto i rossi schiacciare gli azzurri per 16.5 cacce a 6. Una superiorità che si è vista fin dai primi minuti. Tanti ospiti vip in tribuna, tra cui Jovanotti. Adesso la seconda partita, da cui uscirà l’altra finalista per la grande partita del giorno di San Giovanni, il 24 giugno, in cui ci si batterà per il trofeo. Prima della partita, il grande spettacolo dei figuranti della Repubblica fiorentina, che sfilano in città in corteo fino a entrare nel sabbione di piazza Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio storico, la diretta sella seconda semifinale: bianchi contro verdi in piazza

