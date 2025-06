Calcio Storico Fiorentino sono i Rossi di Santa Maria Novella i primi finalisti

FIRENZE – Sono i Rossi di Santa Maria Novella i primi finalisti del Calcio Storico Fiorentino. La prima semifinale, giocata nell’arna di piazza Santa Croce, ha visto la vittoria per 16 cacce del mezzo a 6 contro gli Azzurri ‘padroni di casa’. Fra gli ospiti d’onore in tribuna c’era Jovanotti, tre i magnifici messeri, nazionali di nuoto della Rari Nantes Florentia Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo. La gara era la rivincita della finale dello scorso anno, vita proprio dai rossi. Oggi (15 giugno) la sfida tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni per decidere l’altra finalista per la gara del giorno di San Giovanni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

