Calcio storico Bianchi contro Verdi in Santa Croce | 1 - 3 DIRETTA

Oggi a Santa Croce, il calcio storico riaccende l’atmosfera fiorentina con la sfida tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni, un vero spettacolo di passione e tradizione. La semifinale promette emozioni intense prima di conoscere chi affronterà i Rossi di Santa Maria Novella in finale, prevista per il 24 giugno, giorno di San Giovanni. Rimanete sintonizzati per vivere in diretta questa storica battaglia!

Oggi la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. La finale sarà martedì 24 giugno, giorno di San Giovanni. In finale ci sono già i Rossi di Santa Maria Novella dopo la vittoria contro gli Azzurri. Oggi magnifico messere il tecnico di karate.

Oggi comincia il programma del calcio storico fiorentino, e di una sfida tra bianchi e verdi (i colori che si affronteranno domani in Piazza Santa Croce) probabilmente disputata nel giugno 1950 fece il resoconto un testimone speciale – in questo caso nelle vesti Vai su Facebook

