Calcio Gravina | Gattuso simbolo del calcio italiano

Il calcio italiano piange la partenza di Gattuso, un vero simbolo della nostra disciplina. Gabriele Gravina sottolinea come il suo rigoroso impegno e la passione per il pallone siano elementi distintivi della storia azzurra. Con questa determinazione, il nostro movimento si prepara a nuove sfide, certi che l’eredità di Gattuso continuerà a ispirare generazioni di calciatori e tifosi. L’obiettivo è più vicino grazie alla sua inestimabile presenza.

Roma, 15 giu. (askanews) – “Gattuso è un simbolo del calcio italiano. L’azzurro per lui è come una seconda pelle”. Così il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, dopo la jomina di Gattuso a ct della Nazionale italiana. “Le sue motivazioni – continua – la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

