Calcio Gattuso nuovo ct dell' Italia

Il calcio italiano accoglie con entusiasmo il ritorno di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Considerato un vero simbolo del settore, Gattuso porta con sé motivazione, passione e un’esperienza preziosa per affrontare le sfide future della Nazionale. La sua nomina segna un nuovo capitolo: giovedì alle 11 a Roma, verrà ufficialmente presentato alla stampa, lasciando presagire un futuro ricco di ambizioni e successi.

16.15 "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle": così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ufficializzato la nomina di Gennaro Gattuso a nuovo commissario tecnico dell'Italia. "Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale" continua Gravina. La presentazione di Gattuso giovedì alle 11 a Roma. Il 5 settembre riprendono le qualificazioni mondiali, contro l'Estonia a Bergamo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Chi guiderà la Nazionale di calcio? Gattuso resta favorito, ma non è l'unico nome sul tavolo - La panchina della Nazionale italiana resta un punto di domanda, con Gattuso in pole position ma non l'unico candidato sul tavolo.

