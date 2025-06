Calcio dilettantistico | trasferimenti e novità tra Prima e Terza Categoria

Il mercato del calcio dilettantistico si infiamma tra Prima e Terza Categoria, con trattative che tengono banco e novità da non perdere. Dai trasferimenti del giovane Griseld Bashkimi al Viaccia all’interesse di altri club, il panorama si evolve rapide e appassionante. In un contesto di cambiamenti e ripartenze, ogni mossa può fare la differenza: restate sintonizzati per scoprire tutte le ultime novità di questo emozionante mercato estivo.

Il mercato del calcio dilettantistico è già nel vivo. Si parte dalla Prima Categoria, dove continuano le operazioni in uscita per il Viaccia: il centrocampista diciannovenne Griseld Bashkimi ha accettato la proposta dell’ AM Aglianese. Il club retrocesso dalla Promozione dopo sette anni ripartirà da un nuovo allenatore, ma le possibilità di un ripescaggio sembrano ad oggi ridotte al lumicino. Restando in categoria, il Maliseti Seano dovrebbe scegliere la continuità: manca ancora la comunicazione ufficiale del club, ma è difficile pensare che i dirigenti non siano intenzionati a confermare sulla panchina Jacopo Masi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio dilettantistico: trasferimenti e novità tra Prima e Terza Categoria

In questa notizia si parla di: categoria - calcio - dilettantistico - prima

Calcio: il Porta a Lucca premiato dal Comune per la vittoria della Terza Categoria - Il Comune di Pisa ha celebrato la straordinaria vittoria della squadra Porta a Lucca nella terza categoria, premiando giocatori, staff e dirigenti nella suggestiva Sala delle Baleari.

Play off Prima Categoria - ASD Lovispresiano A.S.D Calcio Meolo - Sintesi YouTube Arizona TV - Telecronaca del vostro Alessio Garbin - Regia Roberto Lena - in collaborazione con tutto il calcio San Dona ' - Portogruaro - Treviso ? Offerto da Elt Vai su Facebook

Calcio dilettantistico: trasferimenti e novità tra Prima e Terza Categoria; Calcio dilettanti – Curtatone, addio alla Prima Categoria; Dilettanti 2025/2026: il tabellone del calciomercato estivo.

Calcio dilettantistico: trasferimenti e novità tra Prima e Terza Categoria - Si parte dalla Prima Categoria, dove continuano le operazioni in uscita per il Viaccia: il centrocampista diciannovenne Griseld Bashkimi ha accett ... Scrive msn.com