Calcio Ambrosino sul match contro la Spagna agli Europei U21 | Squadra forte faremo la nostra partita

Contro la Spagna per il primato. Dopo la vittoria contro la Slovacchia che ha messo in ghiaccio il passaggio del turno, la Nazionale italiana Under 21 di calcio è pronta ad affrontare la corazzata delle furie rosse agli Europei 2025 di calcio, ultimo incontro valido per il raggruppamento A. La compagine iberica è reduce come gli azzurri da due vittorie consecutive. Nella sfida inaugurale i nostri avversari si sono imposti iallo scadere contro lo Slovacchia per 2-3, per poi superare di misura la Romania per 1-0 dopo novanta minuti tutt’altro che semplici. Adesso, per entrambe le squadre la sfida risulterà un test fondamentale per il prosieguo del Campionato, come conferma anche Giuseppe Ambrosino, intervenuto questa mattina ai microfoni della FIGC per presentare la disputa, in programma domani alle 21:00. 🔗 Leggi su Oasport.it