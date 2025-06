Calcio a 5 | la Meta Catania vince una partita infinita contro il Genzano Finale scudetto contro Napoli

neanche per sogno! La sfida tra Meta Catania e Genzano si trasforma in un'incredibile battaglia di resistenza e passione, culminata dopo 50 minuti di pura adrenalina. Un match infinito che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, confermando il calcio a 5 come uno degli sport più emozionanti. Ora, con il Napoli in attesa, la sfida finale promette di essere ancora più spettacolare…

Tutto il bello del futsal in 50 incredibili minuti. La Meta Catania batte dopo i supplementari il Genzano nella decisiva gara -3 delle semifinali scudetto, con in palio un posto nella finalissima tricolore, dove ad attendere c’era già il Napoli. In Sicilia la partita è clamorosa. I padroni di casa partono a fionda: Salamone apre subito le marcature, poi l’autorete di Fusari consegna il 2-0 all’intervallo agli etnei. Partita chiusa? Neanche per sogno. Botta e risposta sull’asse Silvestri-Nem: si val sul 3-1. Gli ospiti si sbloccano. Al 26? Turmena fa autogol e in meno di sessanta secondi Brunelli cala la rete del pareggio, mentre la mossa di Micheletto da portiere di movimento per i laziali produce dividendi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: la Meta Catania vince una partita infinita contro il Genzano. Finale scudetto contro Napoli

In questa notizia si parla di: partita - meta - catania - genzano

Crescita del 1,6% dei titolari di partita Iva nel 2023, oltre la metà in regime forfetario - Nel 2023, si registra una crescita del 16% dei titolari di partita IVA in Italia, con oltre la metà che opera in regime forfetario.

Tutto pronto per gara 1 della semifinale scudetto in programma a Genzano. La Meta Catania ha raggiunto il ritiro pre gara e scalda i motori in vista della partita difficile, complicata ma con sete di riscatto firmata Coppa Italia. Ecocity infatti ha infatti eliminato i ro Vai su Facebook

Il PalaCatania e Pulvirenti, l'audace colpo dei soliti noti: la Meta regola l'Ecocity Genzano, si va a gara-3; Meta Catania da battaglia: 2-0 al Genzano, si va a Gara 3 per la finale scudetto; Semifinali scudetto nel segno del fattore casa: Ecocity Genzano e MoMap Napoli avanti nelle rispettive serie.

Meta Catania, oggi contro il Genzano si gioca l’accesso alla finale scudetto - Per la gara 3 contro Genzano, ingresso gratuito al PalaCatania e fischio d’inizio ore 18 ... Riporta lasicilia.it