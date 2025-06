Calciatori dello Spezia in vacanza | relax e riflessioni post-stagione

Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, i calciatori dello Spezia si concedono ora un meritato periodo di relax e riflessione. Tra spiagge e momenti di tranquillità , i "aquilotti" si preparano a ricaricare le energie in vista del ritiro estivo a Santa Cristina Valgardena, che li vedrà tornare in campo a metà luglio. È il momento di godersi il meritato riposo prima di tornare più carichi che mai.

La stagione si è conclusa da poco e per i calciatori sono iniziate le vacanze prima del ritiro estivo. Quello dello Spezia è in programma alla metà di luglio con sede a Santa Cristina Valgardena. Quindi in attesa di riprendere il lavoro sul campo e con il pallone gli "aquilotti" sono in relax. Vacanze al mare per il terzino sinistro Giuseppe Aurelio, per il quale lo Spezia eserciterà il diritto di riscatto dal Palermo, per 400mila euro, tra il 16 e il 18 giugno. Salvatore Esposito e l'ormai ex portiere aquilotto Stefano Gori hanno scelto le bellissime spiagge, bagnate da acque cristalline, di Cala Bassa, situata sulla costa nord-occidentale dell'isola spagnola di Ibiza, nel comune di Sant Josep de sa Talaia.