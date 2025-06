Cala Materdomini sempre più nel degrado | continuano le segnalazioni dei cittadini

Cala Materdomini, un tempo gioiello della costa brindisina, sta progressivamente cadendo nel degrado, come testimoniano incessanti segnalazioni dei cittadini. Le strutture di legno, un tempo vivaci punti di ristoro e servizi, sono ormai abbandonate e in condizioni precarie. È auspicabile un intervento rapido per recuperare questa preziosa spiaggia e restituirle la vitalità che merita, affinché possa continuare a essere un luogo di relax e socialità per tutti.

BRINDISI - I frequentatori della spiaggia comunale Cala Materdomini continuano a segnalare alla redazione di questo giornale lo stato di degrado in cui versano le strutture di legno che un tempo ospitavano servizi di bar, ristorante, docce e bagni. Solo per qualche anno chi ha trascorso l'estate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cala Materdomini sempre più nel degrado: continuano le segnalazioni dei cittadini

In questa notizia si parla di: cala - materdomini - degrado - continuano

