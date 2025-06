Cagliari 16enne trovato morto nel porto turistico | indagini su una festa in spiaggia Disposta l’autopsia

Un episodio drammatico scuote Cagliari: un ragazzo di appena 16 anni è stato trovato senza vita nel porticciolo turistico di Su Siccu, dopo essere stato avvistato da alcuni pescatori. L’indagine si focalizza su una festa in spiaggia e si è disposto l’esame autoptico per chiarire le cause di questo tragico evento. La comunità si interroga sulle circostanze che hanno portato a questa perdita improvvisa e inquietante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo scoperto da alcuni pescatori. Un ragazzo di 16 anni, residente a Sestu, è stato rinvenuto senza vita nel porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Il cadavere è stato notato da alcuni pescatori, che lo hanno avvistato a circa dieci metri dalla riva, nei pressi della spiaggetta situata accanto al parcheggio Cuore, un’area spesso frequentata anche durante eventi sportivi. Le condizioni del ritrovamento. Il giovane indossava scarpe da ginnastica e pantaloncini, ma era a torso nudo. Il recupero del corpo è stato effettuato dai vigili del fuoco, mentre i sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cagliari, 16enne trovato morto nel porto turistico: indagini su una festa in spiaggia. Disposta l’autopsia

In questa notizia si parla di: cagliari - turistico - 16enne - trovato

Cadavere in acqua al porto turistico di Su Siccu a Cagliari, sarebbe un minorenne: il primo esame e l'ipotesi - Un nuovo mistero scuote il porto turistico di Su Siccu a Cagliari: il ritrovamento di un cadavere di un minorenne, senza segni di violenza, apre molte domande.

Tragedia a Cagliari, morto un 16enne a Su Siccu Il corpo senza vita di un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato all’alba nel porticciolo turistico di Su Siccu, a pochi metri dalla riva. Era residente a Sestu. La Polizia indaga per chiarire le cause del decesso: ne Vai su Facebook

Il corpo è stato notato alle 7 di mattina ed è scattato l'allarme. Secondo alcune testimonianze nei paraggi di notte c'era un gruppo di giovani che festeggiava #trovato #morto #cagliari #16enne #porto #minorenne Vai su X

Cagliari, 16enne trovato morto a Su Siccu: si indaga su una festa in spiaggia. Disposta l’autopsia; Minorenne trovato senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu: aveva 16 anni; Cagliari, trovato in acqua nel porticciolo turistico il cadavere di un 16enne.

Cagliari, 16enne trovato morto a Su Siccu: si indaga su una festa in spiaggia. Disposta l’autopsia - Un ragazzo di 16 anni, residente a Sestu, è stato trovato senza vita nelle acque del porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Riporta fanpage.it