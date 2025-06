Cagliari 16enne trovato morto a Su Siccu | si indaga su una festa in spiaggia Disposta l’autopsia

Tragedia a Cagliari: un sedicenne viene trovato senza vita nel porticciolo di Su Siccu. Indagini in fase avanzata su una festa in spiaggia che potrebbe aver avuto un ruolo in questa drammatica perdita. La scena, priva di segni di violenza, solleva numerosi interrogativi sulla causa del decesso, mentre l’autopsia fornirà chiarimenti fondamentali. Un episodio che sconvolge la comunità e che richiede ancora molte risposte. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

Un 16enne è stato trovato morto nel porticciolo di Su Siccu, a Cagliari. Indossava scarpe e pantaloncini, era a torso nudo. Si indaga su una festa avvenuta in spiaggia la notte precedente. Nessun segno di violenza sul corpo. Disposta l’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cagliari - 16enne - trovato - morto

Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato - A Cagliari, un mistero lungo 30 anni potrebbe finalmente trovare una risposta. La morte di Manuela Murgia, inizialmente archiviata come suicidio, riapre il dibattito su come la società affronti i casi irrisolti di violenza e giustizia.

LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- TROVATO MORTO IN MARE IL 16ENNE MARIANO OLLA, GIALLO A SU SICCU: CAGLIARI E SESTU SOTTO CHOC- La terribile scoperta alle 7 del mattino da parte di alcuni pescatori che hanno dato l’allarme: in zona c’era Vai su Facebook

Cagliari, 16enne trovato senza vita in mare: giallo sulle cause della morte #cagliari #morto #16enne Vai su X

Mariano Olla, 16enne trovato morto in spiaggia a Cagliari/ Caduta accidentale o malore? Disposta autopsia; Minorenne morto in mare a Cagliari, il giallo sulle cause e le indagini su una festa in spiaggia; Minorenne trovato senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu: aveva 16 anni.

Cagliari, 16enne trovato morto a Su Siccu: si indaga su una festa in spiaggia. Disposta l’autopsia - Un ragazzo di 16 anni, residente a Sestu, è stato trovato senza vita nelle acque del porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Da fanpage.it