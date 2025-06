Cagliari 16enne morto era a un party

La tragica scoperta sulla spiaggia di Cagliari ha sconvolto la comunità: un ragazzo di appena 16 anni, Mariano Olla, è stato trovato senza vita nelle acque di Sant'Elia dopo aver partecipato a un party tra amici. Le indagini devono ancora chiarire le cause di questa drammatica perdita, mentre l'autopsia di domani sarà determinante per fare luce su questo doloroso episodio. Da...

20.45 Era alla festa in spiaggia Mariano Olla il 16enne trovato morto ieri mattina, riverso in acqua, a pochi metri dalla riva della spiaggetta del parcheggio Cuore, nell'arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant'Elia, a Cagliari. Così gli inquirenti dopo aver ascoltato i ragazzi, sia minorenni sia maggiorenni, che con Mariano erano al party. Domani è prevista l'autopsia del ragazzo, trovato da alcuni pescatori. Da ricostruire la nottata: nessuno ha dato l'allarme,nessuno ha prestato soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato - A Cagliari, un mistero lungo 30 anni potrebbe finalmente trovare una risposta. La morte di Manuela Murgia, inizialmente archiviata come suicidio, riapre il dibattito su come la società affronti i casi irrisolti di violenza e giustizia.

16enne morto a Cagliari:s'indaga su festa in spiaggia, lui c'era. Sentiti i ragazzi del party, nessuno ha dato l'allarme #ANSA Vai su X

Tragedia nella spiaggia di Sant’Elia a Cagliari. Recuperato in mare il corpo di un 16enne residente a Sestu. Mistero sulle cause della morte. Il giovane potrebbe aver partecipato a una festa che si è svolta nella zona. Il servizio di Massimiliano Rais #videolina Vai su Facebook

Cagliari, il giallo del 16enne morto in mare: «Aveva partecipato a una festa in spiaggia»