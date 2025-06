Cafu | Theo via dal Milan? Dispiace è uno dei terzini migliori al mondo

Il calcio italiano perde un grande protagonista: Cafu, uno dei terzini più forti al mondo, lascia il Milan. In una recente intervista, l’ex rossonero ha condiviso le sue impressioni sul nuovo corso del club targato Allegri e Tare, rivelando retroscena e emozioni. Un’occasione unica per addentrarsi nel cuore di un’epoca indimenticabile e scoprire cosa potrebbe riservare il futuro ai colori rossoneri.

Cafu, ex terzino del Milan, ha analizzato il ritorno di Allegri in rossonero e non solo: le dichiarazioni del brasiliano - Cafu, ex terzino del Milan, ha analizzato il ritorno di Allegri in rossonero e non solo: le dichiarazioni del brasiliano Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Marcos Cafu ha dichiarato: ... Si legge su milannews24.com