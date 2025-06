Cafu sceglie i migliori ex compagni brasiliani | l' attacco è mostruoso!

Cafu, leggenda del calcio brasiliano, sorprende ancora una volta svelando la sua TOP 11 dei migliori ex compagni di nazionale. Durante la Milano Football Week 2025, l’ex terzino ha creato un attacco da urlo, combinando i campioni del mondo del 1994 e del 2002 in una formazione da sogno. Un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più epici del calcio verdeoro. Guarda il video e lasciati conquistare da questa selezione esclusiva!

Ospite della Milano Football Week 2025, l'ex terzino ha composto la TOP 11 del "suo" Brasile, alternando i Campioni del Mondo del 1994 a quelli del 2002. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cafu sceglie i migliori ex compagni brasiliani: l'attacco è mostruoso!

In questa notizia si parla di: cafu - sceglie - compagni - brasiliani

Cafu sceglie i migliori ex compagni brasiliani: l'attacco è mostruoso!.