Cafù | Ritorno di Allegri al Milan è stato giusto Tare porta esperienza ecco cosa mi aspetto

Cafù, ex terzino brasiliano, analizza il ritorno di Allegri al Milan e l’ingresso di Tare, sottolineando come la loro esperienza possa essere la chiave per rilanciare i rossoneri. Parlando a La Gazzetta dello Sport, Cafù evidenzia che il nuovo corso ha bisogno di leadership e strategia per tornare in vetta. Con queste mosse, il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi e ambizioni.

Le parole di Cafù, ex terzino brasiliano, sulle mosse del nuovo Milan con l'arrivo di Allegri e Tare. Tutti i dettagli in merito Cafù ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle mosse del nuovo Milan. MILAN-ALLEGRI – «Ha l'esperienza che serve per questo Milan che deve risalire. Da tre anni non lottiamo per lo scudetto e c'è bisogno di una .

Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù - Il Milan è in cerca di nuovi rinforzi per rinvigorire la propria rosa e ha messo nel mirino un giovane talento brasiliano, già paragonato al leggendario Cafù.

Il Milan al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri! La firma di Modric arriverà nelle prossime ore, dopo di lui, Tare punterà tutto su Ricci e Rabiot. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club lombardo è pronto a ristrutturare completa

