Cafu | Modric? Un colpo da Milan ecco perché

Cafu, leggenda di Milan e Roma, svela in esclusiva a La Gazzetta dello Sport perché Luka Modric rappresenta un colpo da Milan. Condividendo il suo entusiasmo, il brasiliano sottolinea l’esperienza e il talento del nuovo acquisto rossonero, augurandogli un futuro ricco di successi. È la conferma che il club punta forte sulla qualità e sulla classe del campione croato per tornare ai vertici europei.

Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù - Il Milan è in cerca di nuovi rinforzi per rinvigorire la propria rosa e ha messo nel mirino un giovane talento brasiliano, già paragonato al leggendario Cafù.

Il 7 giugno 1970 è nato Marcos Cafu, uno dei protagonisti più amati della storia rossonera. Dal 2003 al 2008, il celebre "Pendolino" ha portato energia e grinta sulla fascia, contribuendo a scrivere pagine di gloria per il Milan con titoli nazionali, europei e mondi

Cafu, ex terzino del Milan, ha analizzato il ritorno di Allegri in rossonero e non solo: le dichiarazioni del brasiliano - Cafu, ex terzino del Milan, ha analizzato il ritorno di Allegri in rossonero e non solo: le dichiarazioni del brasiliano Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Marcos Cafu ha dichiarato: ... Scrive milannews24.com