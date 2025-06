Caduta da cavallo a Pratovecchio-Stia | 45enne trasportata alle Scotte in codice 2

Un incidente attento e improvviso ha coinvolto una donna di 45 anni a Pratovecchio-Stia, che durante una passeggiata a cavallo ha subito una caduta. Immediato l’intervento dei soccorritori, con Pegaso 2 e la Croce Rossa di Stia, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirla d’urgenza agli Ospedali delle Scotte. La sua condizione è attualmente sotto monitoraggio, ma la rapidità di intervento ha fatto la differenza.

Alle 10:20 è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incidente avvenuto in località Coffia, nel Comune di Pratovecchio-Stia. Una donna di 45 anni è caduta da cavallo ed è stata soccorsa sul posto da Pegaso 2 e dalla Croce Rossa di Stia, con un infermiere a bordo. La paziente è stata trasportata alle Scotte in codice 2 per accertamenti e cure. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Caduta da cavallo a Pratovecchio-Stia: 45enne trasportata alle Scotte in codice 2

In questa notizia si parla di: stia - caduta - cavallo - pratovecchio

Cade da cavallo, è grave: portato a Careggi in elicottero; Due incidenti in pochi minuti . Grave anziano caduto da cavallo . In codice rosso un ciclista di 71 anni; Uomo di 81 anni cade da cavallo mentre percorre un sentiero e resta ferito.

Uomo di 81 anni cade da cavallo mentre percorre un sentiero e resta ferito - 50 di oggi, nel comune di Pratovecchio Stia, si è reso necessario l'intervento del servizio di emergenza sanitaria 118 dell'Asl Toscana Sud Est per prestare soccorso a un uomo di 81 anni, ... Segnala corrierediarezzo.it