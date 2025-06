Cade dalla bici a Prato delle Macinaie minorenne finisce in ospedale

Un pomeriggio terribile a Prato delle Macinaie: un minorenne cade dalla bici e finisce in ospedale, coinvolgendo l’intervento di un’eliambulanza. La dinamica della caduta ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma grazie alla tempestività dei soccorsi, il giovane è stato trasferito in condizioni di urgenza al Meyer di Firenze. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in una pronta guarigione.

CASTEL DEL PIANO – Cade dalla bici e finisce in ospedale. Brutto pomeriggio oggi (15 giugno) per un minorenne a Prato delle Macinaie. Dopo la caduta, intorno alle 15,30 sono partiti i soccorsi: prima l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore, poi l’elisoccorso. L’elicottero Pegaso 2 ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Meyer di Firenze per le cure urgenti. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

