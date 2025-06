Cade da cavallo | 45enne trasferita alle Scotte

Un incidente inatteso ha coinvolto una donna di 45 anni, trasferita in codice giallo presso le Scotte di Siena dopo una caduta da cavallo avvenuta questa mattina a Pratoveccchio Stia. L'evento, che ha richiesto l'intervento di Pegaso 2 e della Croce Rossa, sottolinea quanto possa essere rischioso lo sport e l'importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie. La sua prognosi resta riservata, ma l’incidente invita alla prudenza e alla consapevolezza degli eventuali pericoli.

√ą stata trasportata in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena la donna ferita dopo una caduta da cavallo. L'incidente √® avvenuto questa mattina, poco prima delle 10.30 in localit√† Coffia nel comune di Pratoveccchio Stia.¬†Sul posto sono intervenuti Pegaso 2 e Croce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - Cade da cavallo: 45enne trasferita alle Scotte

In questa notizia si parla di: cavallo - scotte - cade - 45enne

Caduta da cavallo a Pratovecchio-Stia: 45enne trasportata alle Scotte in codice 2 - Un incidente attento e improvviso ha coinvolto una donna di 45 anni a Pratovecchio-Stia, che durante una passeggiata a cavallo ha subito una caduta.

Cade da cavallo: 45enne trasferita alle Scotte; Pratovecchio-Stia, cade da cavallo: 45enne trasportata in elisoccorso alle Scotte; Escursione a cavallo in Casentino si trasforma in dramma: donna di 45 anni cade e viene portata in elicottero alle Scotte.

Escursione a cavallo in Casentino si trasforma in dramma: donna di 45 anni cade e viene portata in elicottero alle Scotte - Caduta rovinosamente a terra, ha riportato lesioni ed è stata soccorsa dal 118 con successivo trasferimento alle Scot ... Si legge su corrierediarezzo.it