Buona la prima per il Villaggio Coldiretti a Udine | la kermesse chiude a 210mila presenze

Un vero trionfo per il Villaggio Coldiretti di Udine, che chiude con 210mila visitatori entusiasti! Questo straordinario successo ha trasformato il centro della città in un vivace e colorato cuore pulsante di cultura, sapori e tradizioni agricole. Un mix irresistibile di eventi, stand enogastronomici e mercato degli agricoltori ha coinvolto turisti italiani e stranieri, confermando come la passione per l’agricoltura contadina possa conquistare tutti. La festa continua, portando con sé nuove sfide e opportunità per il futuro...

