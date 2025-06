Buon onomastico Vito oggi 15 giugno | immagini e gif di auguri da condividere

Oggi, 15 giugno, celebriamo San Vito, il giovane martire di Mazara del Vallo, simbolo di forza e fede. In questa giornata speciale, condividi immagini e GIF di auguri per onorare la sua memoria e diffondere il suo messaggio di speranza. Che il suo esempio possa ispirarci a affrontare le sfide con coraggio. Buon onomastico Vito!

Si festeggia oggi 15 giugno San Vito, originario di Mazara del Vallo e venerato anche come Vito di Lucania o San Vito martire. Il giovane cristiano subì la persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano che sfociò nella morte nel 303 in Lucania. Venerato come santo ausiliatore e la sua memoria liturgica viene ricordata il 20 marzo e il 15 giugno. Vito, il santo ausiliatore fu liberato dagli angeli dalle torture e nutrito da un’aquila. Dopo aver operato già molti miracoli, Vito sarebbe stato fatto arrestare dal preside Valeriano su istigazione del proprio padre. Avrebbe subito torture e sarebbe stato gettato in carcere senza che però avesse rinnegato la propria fede. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it