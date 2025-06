Buon compleanno Mina Mereu Piero Vigorelli Oscar Damiani…

Oggi celebriamo un viaggio speciale attraverso le vite di personaggi straordinari: Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani e tanti altri che con passione e dedizione ispirano il nostro quotidiano. È un giorno di festa per tutti loro, un'occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e sui sogni ancora da realizzare. Buon compleanno a chi rende il mondo più ricco con la propria presenza!

Buon compleanno Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani, Edith Dzieduszycka, Valerio Merola, Pier Luigi Pizzi, Cesare Damiano, Luigi Martini, Lakshmi Mittal, Roberto Antonione, Andrea Pamparana, Jim Belushi, Amerigo Fontani, Michael Laudrup, Elena Fattori, Roberto Bacci, Massimo Fiorio, Sandro Mazzola jr, Patrick Ottoz, Mariasilvia Santilli, Alessio Garavello, Marika Zanardi, Angelo Rea, Diego Fusaro, Laura Imbruglia, Giovanni Legnani, Giada Borgato, Matteo Chillo, Giulia Bona, Alessandro Casillo, Filippo Tortu. Oggi 15 giugno compiono gli anni: Mina Mereu, pittrice, poetessa; Edith Dzieduszycka, artista; Ezio Lombardi, ex calciatore; Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo, costumista; Diego Carpenedo, politico; Gianfranco da Rin, hockeista; Luciano Gasperini, politico; Giorgio Zancanaro, ex ciclista.

