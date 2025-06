Buffon rompe il silenzio e conferma | Gattuso è la scelta migliore per la Nazionale

Gianluigi Buffon rompe il silenzio e conferma Gattuso come la scelta migliore per guidare la Nazionale. Le sue parole, pronunciate durante gli Europei Under 21, chiariscono senza mezzi termini il futuro del nostro calcio: Gattuso sarĂ il nuovo commissario tecnico azzurro. Un endorsement che non lascia spazio a dubbi, segnando un capitolo importante nella rinascita della nostra nazionale. Continua a seguirci su DayItalianews per tutti gli aggiornamenti.

Gianluigi Buffon esce allo scoperto e lascia intendere chiaramente che Gennaro Gattuso sarĂ il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Intervenuto in diretta su Rai durante gli Europei Under 21 in Slovacchia, dove sta seguendo il percorso degli azzurrini guidati da Carmine Nunziata, Buffon ha lasciato pochi margini all'immaginazione. "Abbiamo fatto la scelta migliore". "Stiamo lavorando, abbiamo lavorato e attendiamo gli ultimi dettagli", ha dichiarato Buffon, sottolineando l'intensitĂ degli ultimi giorni trascorsi con il presidente della FIGC e l'intera federazione.

