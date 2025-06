Buffon Italia l’ex numero uno bianconero rimarrà in Nazionale con l’avvento di Gattuso? Arriva la notizia in merito al suo impiego Ultime

Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e simbolo della Nazionale, si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera. Con l’arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra, cresce l’attesa di scoprire quale ruolo avranno i grandi campioni del passato. Tra le novità , spunta un nome che fa sognare i tifosi: Buffon rimarrà in nazionale, pronto a contribuire con la sua esperienza. La svolta è alle porte: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro!

Buffon Italia, l’ex numero uno della Juve farà parte dello staff di Gattuso in Nazionale? La notizia è ufficiale: scelta fatta!. Gennaro Gattuso è il nuovo CT dell’Italia da qualche minuto. L’ex centrocampista e allenatore del Milan comincerà questa nuova avventura con il supporto di gente a lui fidata. Tra questi c’è anche un ex giocatore della Juve. Stando a quanto emerso sul profilo X di Nicolò Schira, nello staff tecnico del nuovo CT ci sarà spazio anche per Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Vecchia Signora verrà confermato nel ruolo di Capo Delegazione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon Italia, l’ex numero uno bianconero rimarrà in Nazionale con l’avvento di Gattuso? Arriva la notizia in merito al suo impiego. Ultime

