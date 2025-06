Buche e asfalto lesionato il Consorzio per le autostrade siciliane annuncia interventi sull' A18

Le buche e le sezioni di asfalto lesionato sull'A18 Messina-Catania rappresentano un serio rischio per la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Nonostante i recenti interventi di asfaltatura, il problema persiste, minando la qualità e l'affidabilità di questa arteria fondamentale. È ora che le autorità affrontino con decisione questa criticità , garantendo strade sicure e all'altezza delle aspettative, poiché una strada di qualità è un diritto di tutti.

Nonostante i recenti lavori di posa del nuovo asfalto, le buche sono ancora presenti lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. Un serio problema per la sicurezza di chi transita, specie sui mezzi a due ruote, lungo l'arteria, un pessimo biglietto da visita per una strada che richiede il pagamento.

