Bruyne appare a Napoli | Sono qui per vincere

Kevin De Bruyne è arrivato a Napoli con una sola missione: vincere. Dopo il suo ufficiale debutto, l’ex stella del Manchester City ha dichiarato di essere qui per lasciare il segno e contribuire al sogno scudetto dei partenopei. La sua presenza segna l’inizio di una nuova era, fatta di ambizioni e determinazione. Napoli si prepara a scrivere un capitolo epico, e Bruyne è pronto a guidarla verso la gloria.

L '"era di Bruyne" in Napoli È già una realtà. Il belga, che è stato presentato pochi giorni fa come nuovo giocatore dell'attuale campione dello "Scudetto", oggi ha rilasciato la sua prima intervista ai media del club napoletano per confermare che non è venuto in Italia meridionale in vacanza. Vuole continuare ad espandere le sue già estese Palmaré. Queste sono state le sue parole: Perché Napoli: "Sono un vincitore. Voglio vincere partite. Sono sempre stato così, odio perdere.