Bruxelles | Manifestazione di massa per Gaza 110 mila persone chiedono sanzioni contro Israele

A Bruxelles si è scatenata una mobilitazione senza precedenti: oltre 75.000 (secondo le autorità) fino a 110.000 (secondo gli organizzatori) persone si sono radunate per denunciare il "genocidio a Gaza" e chiedere sanzioni contro Israele. La marcia, partita dal centro e diretta al Parco del Cinquantenario, si distingue come la più grande manifestazione di solidarietà per la Striscia di Gaza dalla ripresa dell’offensiva. Un gesto collettivo che dimostra quanto la questione sia al centro dell’attenzione internazionale.

Una marea rossa per denunciare il "genocidio a Gaza". A Bruxelles, a partire dalle 15, è in corso la più grande e manifestazione di solidarietà per la Striscia di Gaza da quando è iniziata l'offensiva di Israele. La marcia, partita dall'area Nord del centro della capitale belga è diretta al Parco del Cinquantenario, nel cuore del quartiere europeo. Secondo gli organizzatori sono 110 mila i manifestanti. La polizia parla invece di 75 mila persone in marcia per le strade di Bruxelles. Non cambia, tuttavia, il concetto di fondo della dimostrazione: "il governo belga deve adottare misure concrete per porre fine a quello che sempre più Ong ed esperti descrivono come genocidio, in particolare introducendo sanzioni contro Israele", è l'appello lanciato dai manifestanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net