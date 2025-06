Brutte cadute dalla bici | elicotteri in volo a Calolzio e Parlasco

Una mattinata di emergenza nel Lecchese, dove non solo gli incidenti stradali coinvolgono motociclisti, ma anche cadute accidentali da bici e interventi aerei. Intorno alle 11.15, una chiamata al 112 ha segnalato un uomo di 58 anni caduto lungo viale Alcide De Gasperi a Calolzio, mentre in volo si è visto un elicottero sorvolare le zone di Parlasco. La sequenza di eventi evidenzia i rischi che accompagnano le attività all'aperto e l'importanza di interventi tempestivi.

Non solo incidenti stradali con protagonisti i motociclisti: la mattinata di domenica nel Lecchese è d'emergenza anche per i ciclisti. Intorno alle 11.15 la chiamata al 112 è scattata per un uomo di 58 anni caduto dalla sella lungo viale Alcide De Gasperi a Calolziocorte. Sul posto sono state.

Brutte cadute dalla bici: elicotteri in volo a Calolzio e Parlasco.

