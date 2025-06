Bruciati prodotti per i poveri Scatta la rete di solidarietà | Donazioni e messaggi

In un momento di grande difficoltà, quando un incendio ha distrutto quindici tonnellate di prodotti e compromesso il magazzino di Re.So. Recupero Solidale, la forza della comunità locale si fa sentire più forte che mai. Donazioni e messaggi di solidarietà stanno alimentando la speranza di una rinascita, dimostrando che insieme si può superare anche le sfide più dure. La rete di solidarietà si riaccende, contribuendo a ricostruire un futuro migliore per tutti.

Empoli (Firenze), 15 giugno 2025 – Più forte della devastazione. La rete della solidarietà non si ferma. Nonostante l e quindici tonnellate di prodotti alimentari andate distrutte nell’incendio di giovedì scorso e una parte di magazzino non più agibile, Re.So. Recupero Solidale sta cercando di ripartire. Risposta della Comunità Locale. “La forza ce la danno i messaggi di sostegno e solidarietà, i gesti concreti di vicinanza – spiega la presidente, Marinella Catagni – Un uomo è passato a trovarci dicendo che non poteva dare una mano a sistemare per problemi di salute, ma se gli davamo l’Iban ci avrebbe fatto una donazione di mille euro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it