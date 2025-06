Brooklyn Beckham taglia i rapporti con mamma e papà | ingaggiato l’avvocato di Harry e Meghan

Una nuova, sorprendente svolta nelle dinamiche della famiglia Beckham scuote i riflettori: Brooklyn, il figlio maggiore di David e Victoria, ha deciso di interrompere ogni contatto con i genitori, affiancato dalla moglie Nicola Peltz. Per proteggere la loro reputazione, hanno scelto un avvocato noto per aver assistito Harry e Meghan. Quali sono i motivi di questa rottura e cosa riserva il futuro? Scopriamolo insieme.

Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, ha affermato di non voler più nessun tipo di contatto con la sua famiglia. Al fianco della moglie Nicola Peltz, i due, per difendere la loro reputazione, avrebbero ingaggiato l'avvocato che in precedenza aveva già assistito Harry e Meghan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it