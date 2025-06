Bronx Pigneto residenti ostaggio di malamovida e babygang

Il cuore pulsante del Pigneto, un tempo simbolo di creatività e vitalità, si trova ora sotto assedio: malamovida incontrollata e baby gang trasformano questa zona in un campo di battaglia, lasciando residenti e commercianti esausti e senza speranza. È giunto il momento di agire per ridare dignità e sicurezza al quartiere. Sabato 7 giugno, tutte le voci si uniranno in un’assemblea pubblica che vuole cambiare le regole del gioco.

Il Pigneto è sempre più ostaggio della malamovida e delle babygang. E con lui, inevitabilmente, i suoi abitanti. Che sono esasperati e denunciano le condizioni non più sopportabili. Anche i commercianti si sentono sempre meno sicuri di svolgere il loro lavoro. Bronx Pigneto Sabato 7 giugno. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Bronx Pigneto, residenti ostaggio di malamovida e babygang

In questa notizia si parla di: pigneto - bronx - ostaggio - malamovida

Aggredito il titolare di un'enoteca. L'arrivo del caldo infiamma le notti di "Bronx Pigneto" - L’arrivo dell’estate infiamma le notti del Bronx Pigneto, ma questa stagione si tinge di violenza. Lo scorso sabato 7 giugno, il titolare di un’enoteca di 48 anni è stato brutalmente aggredito, colpito alla testa con una sedia.

Aggredito il titolare di un'enoteca. L'arrivo del caldo infiamma le notti di "Bronx Pigneto" - Il negoziante colpito da una sedia: è l'ultimo episodio di una situazione ormai fuori controllo Un'aggressione brutale al titolare di una enoteca, colpito alla testa con una sedia nella serata di saba ... Si legge su romatoday.it