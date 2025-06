Brindisi carabiniere ucciso | indagati due agenti per la morte di uno dei killer di Legrottaglie È bufera

Una nuova svolta scuote Brindisi: due agenti sono indagati per omicidio colposo nella tragica vicenda che ha coinvolto Michele Mastropietro, ucciso durante uno scontro a fuoco. La tragica catena di eventi ha visto un brigadiere dei Carabinieri perdere la vita in un conflitto precedente, alimentando una bufera mediatica e politica. La vicenda si intreccia con il difficile equilibrio tra legittima difesa e uso delle armi. Restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Due agenti della Polizia di Stato sono indagati per omicidio colposo (con l'ipotesi di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi ) in relazione alla morte di Michele Mastropietro, ucciso durante un conflitto a fuoco nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi dopo che questi, in un altro conflitto a fuoco precedente, aveva ucciso il brigadiere dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie. Lo ha annunciato il Sindacato italiano militari carabinieri con una nota. "Hanno appena ricevuto un avviso di garanzia per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi di Brindisi, a loro volta responsabili dell' omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie.

Brindisi, carabiniere ucciso a un posto di blocco: sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt - Una tragica notte scuote Brindisi: un carabiniere, brigadiere in servizio a Francavilla Fontana, perde la vita in una sparatoria durante un posto di blocco.

