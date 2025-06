Bresh | Mediterraneo debutta al n1 della classifica degli album più venduti

Il debutto di Bresh con “Mediterraneo” conquista subito la vetta della classifica Fimi/gfk, confermando il suo talento nel catturare l’essenza del viaggio, del mare e della Liguria. Un album di 16 tracce che trasportano ascoltatori in un mondo fatto di emozioni autentiche e immagini suggestive, consolidando il suo ruolo di voce innovativa della scena italiana. La sua musica continua a incantare e a ispirare, lasciando un’impressione indelebile nell’anima di chi ascolta.

MILANO – “Mediterraneo” è l’album più venduto della settimana. Il nuovo progetto di Bresh debutta al primo posto della classifica Fimigfk. Un album composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh. Un legame profondo e duraturo, già presente nei brani, contenuti nell’album, “Umore Marea” (il nuovo singolo attualmente in radio) e “La Tana del Granchio” (certificato Oro, posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMIGfK dei singoli più venduti e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam). 🔗 Leggi su Lopinionista.it