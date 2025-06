Breakfast sui banchi a Vimercate La colazione all’inglese piace ma a casa meglio latte e biscotti

A Vimercate, i bambini amano la colazione all’inglese con uova e bacon, ma a casa preferiscono latte e biscotti. Questo contrasto tra scuola e famiglia rivela le abitudini alimentari dei più piccoli, protagonisti di un innovativo programma anti-obesità che coinvolge oltre 1.600 bambini. Un’iniziativa che, attraverso giornate dedicate e sondaggi, mira a promuovere sane abitudini fin dall’età più tenera, mettendo al centro il benessere dei nostri giovani.

Amano la colazione all’inglese, che hanno scoperto fra i banchi di scuola, ma a casa, appena svegli, mangiano latte e biscotti. Vimercate fotografa gusti e abitudini di 1.645 bambini, dall’asilo alle elementari, protagonisti del programma anti-obesità comunale che per il terzo anno passa dal primo pasto del mattino. Organizzato direttamente a scuola per due mesi, fino all’ultima campanella, e seguito da un sondaggio fra i più piccoli sul gradimento dell’iniziativa, piaciuta all’89% degli alunni. Il 61% ha scelto il menu dolce (70% alla scuola dell’infanzia), il 45% ha sperimentato con il salato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Breakfast sui banchi a Vimercate. La colazione all’inglese piace ma a casa meglio latte e biscotti

Colazione a scuola per un'alimentazione equilibrata e nutriente

