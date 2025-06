Braun Strowman golfista per un evento di beneficienza insieme a… George Bush!

Ma ora Braun Strowman sorprende tutti, lasciando le croci sul ring per conquistare i green sul campo da golf. Insieme a figure come George Bush, il gigante si presenta a un evento di beneficenza, dimostrando che la sua forza e determinazione vanno oltre le emozioni del wrestling. Un nuovo capitolo per Braun, che si apre tra swing e fairway, portando il suo impegno anche nel mondo della solidarietà.

Il secondo licenziamento di Braun Strowman dalla WWE ha lasciato un po’ tutti di stucco. Non tanto perché ci si aspettasse per il gigante un ruolo da main eventer – quel treno è probabilmente passato – ma più che altro perché nell’ultimo anno Braun ha dato tutto sul ring per legittimare nuovi “mostri” come Bronson Reed e Jacob Fatu, nonostante diversi infortuni e diversi problemi fisici con cui ha dovuto convivere. Certo, quello del wrestling non è un mondo particolarmente riconoscente, quindi la sua partenza è stata piuttosto inaspettata. In ogni caso Adam Scherr, l’uomo dietro l’ex campione Universale, rimane profondamente legato alla federazione, e anzi, continua a rappresentare la WWE anche fuori da Stamford. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Braun Strowman golfista per un evento di beneficienza insieme a… George Bush!

In questa notizia si parla di: braun - strowman - golfista - evento

Braun Strowman si candida per il ruolo di Zangief in un futuro film di Street Fighter - Braun Strowman, ex stella della WWE, esprime il suo desiderio di interpretare Zangief in un futuro film di Street Fighter.

Braun Strowman golfista per un evento di beneficienza insieme a… George Bush!.

WWE: Imbarazzante errore di Braun Strowman in un Live Event *RUMOR* - La notte scorsa, la WWE ha messo in scena un Live Event nella città di Youngstown (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI). spaziowrestling.it scrive