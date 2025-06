Brasile | Roque Quagliato da re del bestiame a salvatore dell’Amazzonia

di cambiare rotta e dedicarsi alla salvaguardia della selvaggia bellezza dell'Amazzonia. Da re del bestiame a salvatore di un ecosistema prezioso: questa è la sorprendente metamorfosi di Roque Quagliato, che ora si impegna con passione per riparare i danni del passato e promuovere pratiche sostenibili. La sua storia dimostra che anche le figure più controverse possono trovare un secondo inizio, contribuendo a un futuro più verde e giusto.

Il nome di Roque Quagliato, uno dei più importanti allevatori di bestiame del Brasile, è stato per molto tempo sinonimo di deforestazione e politiche ambientali insostenibili, praticate in nome di ingenti profitti: le accuse rivolte alla sua azienda comprendono il disboscamento illegale di terreni a danno degli indigeni dell’Amazzonia e la stipula di contratti di lavoro ai limiti della schiavitù. Tuttavia, a 85 anni compiuti, Quagliato ha deciso di aderire al programma messo in campo nel 2023 dal Governo di Luiz Inácio Lula da Silva per tracciare l’origine e i movimenti di ogni capo di bestiame nello Stato amazzonico del Pará, al confine con la Guyana e il Suriname, nel Nord del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com