Brad Pitt e Ines de Ramon avvistati in un doppio appuntamento con Bradley Cooper e Gigi Hadid a New York

Una serata da sogno si è trasformata in realtà per quattro icone di Hollywood e della moda: Brad Pitt, Inès de Ramón, Bradley Cooper e Gigi Hadid sono stati avvistati insieme a New York, condividendo un doppio appuntamento tra eleganza e sorrisi in un raffinato ristorante coreano. Un incontro che ha catturato l’attenzione dei media, lasciando tutti a chiedersi cosa riservi il futuro per queste stelle…

Un'insolita serata tra le quattro celebrities, in un ristorante coreano di Manhattan, tra look eleganti e sorrisi.

