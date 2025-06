Bper Beach Volley Italia Tour | finali a Cesenatico nella Beach Arena

Bper Beach Volley Italia Tour, un evento imperdibile per gli appassionati di sabbia e sport. Nella suggestiva cornice di Cesenatico, tra il mare, il grattacielo e la ruota panoramica, si dà appuntamento ai migliori atleti nazionali per una sfida emozionante che celebra l’essenza del beach volley. Un’occasione unica per vivere un weekend all’insegna dello sport, del divertimento e della tradizione estiva italiana, che rimarrà impressa nella memoria di tutti i presenti.

A Cesenatico arriva una grande manifestazione a livello nazionale dello sport sulla sabbia per eccellenza. È il Bper Beach Volley Italia Tour, che questo fine settimana è sbarcato nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, il cuore pulsante della Cesenatico estiva, autentico punto di riferimento per i beachers. Nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel e della ruota panoramica, si svolge una delle tappe più attese della decima edizione del tour e oggi sono in programma le finali. Sono una novantina le coppie iscritte che si sfideranno sia nella categoria maschile sia femminile. Per quanto riguarda le donne, al numero uno dell'entry list troviamo la coppia di casa Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti che proveranno a battere la concorrenza e affermarsi.

