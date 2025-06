Boxe niente festa a Novara con Bernile | match in parità e titolo non assegnato

Niente celebrazioni a Novara per Martina Bernile, che ha affrontato Hye Soo Park in un match emozionante sul ring del PalaIgor. La sfida si √® conclusa in parit√†, lasciando il titolo mondiale pesi mosca vacante e senza un campione ufficiale. Un incontro di grande livello che ha appassionato gli spettatori, ma che al momento non ha assegnato lo scettro pi√Ļ ambito della boxe. Un epilogo che apre nuove prospettive e attese per il futuro.

Il titolo mondiale pesi mosca resta vacante. Niente festa all'ombra della Cupola per la pugile¬†Martina Bernile che sul ring del palaIgor di Novara chiude il match con Hye Soo Park, della Corea del Sud, in assoluta parit√†. La sfida, che si √® svolta sabato 14 giugno a Novara, √® stata in assoluto. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Boxe, niente festa a Novara con Bernile: match in parit√† e titolo non assegnato

