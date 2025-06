Box Office USA | Dragon Trainer spacca il botteghino con oltre 80 milioni

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, portando il film a incassare oltre 80 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio. La magia di Dragon Trainer in live action conquista nuovamente gli schermi e i cuori degli appassionati, confermando come le versioni remake possano davvero spaccare il botteghino. Questo successo non fa che aumentare l’attesa per le prossime avventure immersive che ci aspettano sul grande schermo.

Non poteva essere altrimenti, la versione live action del successo Dragon Trainer ha stravinto il Box Office USA nel suo weekend d'esordio. Scopriamo insieme tutte le cifre. Presa in prestito dalla Disney la fortunata operazione " remake in live-action " di classici dell'animazione, Universal Pictures ha sperato nel successo in questo secondo weekend di giugno grazie a Dragon Trainer, e fortunatamente tutto è andato secondo i piani, anzi anche meglio. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, il remake live-action di Dragon Trainer ha letteralmente distrutto il botteghino nordamericano con un incasso stimato di 83.

