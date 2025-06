Botte sul campo e sugli spalti per una partita giovanile | giocatori e dirigenti sequestrati

Una giornata di calcio che avrebbe dovuto unire, si è trasformata in un episodio di violenza e tensione. A Napoli, durante la finale under 16, la passione si è infiammata fino a scoppiare in una vera e propria rissa, coinvolgendo giocatori e dirigenti e culminando nel sequestro di persone. Un episodio che scuote il mondo dello sport giovanile e richiede riflessione. È fondamentale intervenire per garantire sicurezza e rispetto nelle future manifestazioni sportive.

Tempo di lettura: 2 minuti A Napoli “è scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persona in occasione della finale provinciale di calcio maschile, under 16, che ha visto la vittoria dell’Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Al fischio finale alcune persone sugli spalti e in campo hanno iniziato a discutere animatamente, arrivando poi alle mani”. E’ quanto si legge in un comunicato del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, nel quale si aggiunge che “le botte da orbi sono state registrate in un video trasmesso in diretta da una persona presente sugli spalti, video poi rimosso poco dopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Botte sul campo e sugli spalti per una partita giovanile: giocatori e dirigenti sequestrati

In questa notizia si parla di: campo - sugli - spalti - botte

Il croato di Pordenone è stato espulso in gara 1 ma la società ha fatto ricorso: sarà in campo stasera? Sugli spalti si profilano numeri da serie A2. Cornice di pubblico importante, incerta la presenza di Mandic - Stasera la Bondi Arena di Pordenone è pronta a esplodere! Dopo l'espulsione del croato e il ricorso della società, il giocatore sarà in campo per cercare la promozione dell'Adamant in Serie B Nazionale.

E’ scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persone in occasione della finale provinciale di calcio maschile, under 16, che ha visto la vittoria dell’Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Al fischio finale alcune persone sugli spalti e in campo hanno i Vai su Facebook

Sanità, botte sul campo e sugli spalti per partita di calcio under 16; Partita di calcio giovanile finisce in rissa: botte da orbi sugli spalti e atleti bloccati in campo|VIDEO; Macerata, botte tra tifosi alla partita. Al campo arrivano i carabinieri.

Sanità, botte sul campo e sugli spalti per partita di calcio under 16 - A Napoli "è scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persona in occasione della finale provinciale di calcio maschile, under ... Lo riporta msn.com