Borseggiatori accerchiano turista sulla metro e la derubano

Un episodio di cronaca che mette in luce la vulnerabilità dei viaggiatori nelle metropolitane. Mentre una turistica thailandese, accompagnata dalla famiglia, affrontava il tragitto quotidiano, un gruppo di borseggiatori ha colto l’occasione per agire. La loro azione sfortunatamente ha portato alla perdita di valori e serenità, lasciando un segno di vulnerabilità in un ambiente pubblico sempre più sotto pressione. È fondamentale rafforzare la sicurezza e la tutela dei cittadini e dei visitatori nelle aree pubbliche.

Una turista è stata derubata sul vagone della metro mentre era insieme al marito e al figlio. Una giornata da incubo per la donna, originaria della Thailandia, che è stata avvicinata da un trio di borseggiatori. Due manolesta sono riusciti a fuggire, mentre una 24enne romena è stata bloccata e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Borseggiatori "accerchiano" turista sulla metro e la derubano

