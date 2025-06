Borgotaro controlli dei carabinieri per la ricerca di bocconi avvelenati

A Borgo Val di Taro, i Carabinieri e le unità cinofile hanno condotto un'intensa operazione di controllo alla ricerca di bocconi avvelenati destinati alla fauna locale. Questa azione tempestiva sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dell’ambiente e della biodiversità. La sicurezza e il rispetto per la natura sono obiettivi fondamentali: ecco perché ogni intervento come questo si rivela cruciale per preservare gli equilibri naturali e proteggere gli animali selvatici.

Nella mattinata del 13 giugno a Borgo Val di Taro, i Carabinieri della Compagnia e della Stazione Carabinieri Forestali, con l'ausilio delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Forestali di Bosco di Corniglio, hanno effettuato un controllo nelle principali aree dell'abitato dove si trovano.

